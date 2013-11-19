Необходимо сделать оригинальную презентацию. Информация основная презентации: Создать короткую визуальную историю об определенном человеке (предоставлю информацию человка :)), используя фотографии, рисунки или любые другие формы визуального представления информации. Желательно проявть какое-то творчество. ...
Требется сделать презентацию, из 3х - одну.
Есть три презентации по разработке сайтов.
Нужно их переработать и создать одну уникальную для моего сайта.
Исходник моей презентации с шрифтами, лого и дизайном есть.
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