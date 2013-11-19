Требется сделать презентацию, из 3х - одну.

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт9 заявок147 просмотров

Есть три презентации по разработке сайтов.

Нужно их переработать и создать одну уникальную для моего сайта.

Исходник моей презентации с шрифтами, лого и дизайном есть.

11 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо создать презентацию

    $50

    Необходимо сделать оригинальную презентацию. Информация основная презентации: Создать короткую визуальную историю об определенном человеке (предоставлю информацию человка :)), используя фотографии, рисунки или любые другие формы визуального представления информации. Желательно проявть какое-то творчество. ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация - рекламный менеджмент

    Смысл работы: Есть ресторан(конкретный. Исполнителю дам название и сайт). Надо придумать меры по увеличению его посещаемости. Например предложить какие-то мероприятия, и т.п. Эти меры надо оформить в виде презентации на ...

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Маркетинг кит

    Нужно сделать маркетинг кит в версии power point и на распечатку брошуры. Все сделать красиво нужно Прошу отвечать людей с опытом выполнения подобных работ и приложите примеры Старый маркетинг кит в приложении ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется презентация для ТЦ

    $50

    Требуется яркая, стильная презентация для сотрудничества с ТЦ города Москвы. Деятельность: аксессуары для мобильных телефонов. условия аренды: островные площади от 4 до 10 кв.м в крупных ТЦ.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн почтовой рассылки

    Добрый день. Нужен дизайн письма для рассылки. Картинки товара - в прикрепленном доке. Напишите - ваши преимущества - цену - примеры работ Спасибо

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать презентацию для ТЦ

    $250

    Создать красивую ,современную презентацию для заезда в торговые центры. тематика аксессуары для мобильных устройств и всевозможные гаджеты. ремонт мобильных устройств.ноутбуков,планшетов. Прилагаю старую презентацию с этой же тематикой.Хочется более яркой и грамотной.Спасибо

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать презентацию-комерческое предложение

    Требуется креативная, профессиональная презентация: 1) Максимально просто и доходчиво отображающая «плюсы» компании. 2) Содержащая общие сведения о компании: «кто мы», «что мы», «почему мы». 3) Презентация должна ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Презентация "Строительные материалы"

    $8

    Уровень - школа, 8 класс, текст про самые "ходовые" материалы (кирпич, цемент, доски ...) Объем 12-14 слайдов + по несколько строк на странице. (фото кирпича из интернета, плюс инфа - подходит ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад