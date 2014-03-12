Дизайн комерческого предложения и e-mail рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен2 заявки127 просмотров

Необходимо выполнить в едином стиле коммерческое предложение и шаблон для e-mail рассылки.

Тексты есть, надо только оформить красиво, профессионально и под ключ.

Бюджет обсуждается.

Пример рассылки, которая нравится: http://liana-ru.mailpv.net/a/s/23069257-cc6a90a6eef8572c77346a7186f2a51d/434680

Примера КП нет увы.

11 лет назад
msu95
Илья 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$200
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

janizary
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание электронной брошюры

    срочно. необходимо создание электронной брошюры (30-35 страниц в формате PDF) по заданной тематике. с меня: тематика (всю информацию находите сами. в интернете есть на русском и ряд источников на ...

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация

    Здравствуйте, нужна презентация для компании по строительству японских кафешек. Презентация для японцев, стиль должен быть строгим. По срокам одна неделя! Подробности исполнителю.

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо создать презентацию

    $50

    Необходимо сделать оригинальную презентацию. Информация основная презентации: Создать короткую визуальную историю об определенном человеке (предоставлю информацию человка :)), используя фотографии, рисунки или любые другие формы визуального представления информации. Желательно проявть какое-то творчество. ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Презентация - рекламный менеджмент

    Смысл работы: Есть ресторан(конкретный. Исполнителю дам название и сайт). Надо придумать меры по увеличению его посещаемости. Например предложить какие-то мероприятия, и т.п. Эти меры надо оформить в виде презентации на ...

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Маркетинг кит

    Нужно сделать маркетинг кит в версии power point и на распечатку брошуры. Все сделать красиво нужно Прошу отвечать людей с опытом выполнения подобных работ и приложите примеры Старый маркетинг кит в приложении ...

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется презентация для ТЦ

    $50

    Требуется яркая, стильная презентация для сотрудничества с ТЦ города Москвы. Деятельность: аксессуары для мобильных телефонов. условия аренды: островные площади от 4 до 10 кв.м в крупных ТЦ.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн почтовой рассылки

    Добрый день. Нужен дизайн письма для рассылки. Картинки товара - в прикрепленном доке. Напишите - ваши преимущества - цену - примеры работ Спасибо

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад