Верстка сайта

Сайт на половину сверстан, осталась небольшая часть работы. с вас сроки и оплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект на половину готов, вторая половина требуется от вас.
Главная страница
1. Выпадающая иконка с городами
2. Поисковая форма. Регистрация.
3. Погода, валюта
Боковое меню стили полос. Слайдер афиши.
Диалоговое окно: Авторизация, регистрация
Стили календаря новостей.
Стиль отображения раздела скидки.
Афиша:
Стиль главной страницы., внутри раздела . Страница мероприятия.
Стиль отображения события .
Погода стиль
Оплата по договоренности . предлагайте стоимость и время.
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