Нужна верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Сайт на половину сверстан, осталась небольшая часть работы.

с вас сроки и оплата.

Верстка сайта
10 лет назад
maxi_min1
Максим 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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