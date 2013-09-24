Выполнение front-end(верстка, js) задач по сайту

Ищем верстальщика на почасовую оплату для выполнения некоторого набора задач по сайту www.tvoidveri.ru.

Задачи на верстку (+ написание js скриптов для визуальщины).

Задачи будут появляться время от времени.

Товарищи, пожалуйста, указывайте сколько вы хотите за час своей работы.

Кроме всего, надо будет поговорить по скайпу (мини собеседование).