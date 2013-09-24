Выполнение front-end(верстка, js) задач по сайту

HTML-версткаЗакрыт8 заявок172 просмотра
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Ищем верстальщика на почасовую оплату для выполнения некоторого набора задач по сайту www.tvoidveri.ru.

Задачи на верстку (+ написание js скриптов для визуальщины).

Задачи будут появляться время от времени.

Товарищи, пожалуйста, указывайте сколько вы хотите за час своей работы.

Кроме всего, надо будет поговорить по скайпу (мини собеседование).

10 лет назад
idavydov
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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