Сделать сайт

Надо сделать лендинг по недвижимости, по продаже коттеджа. картинки там, кнопочки всякие красивые, три варианта цены, гарантия, отсчёт времени до конца акции и тд и тп... надо общаться.... мб с этого сайта, мб это ...
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Сайт в виде книги, макет готов,исходники есть, нужна вёрстка и интеграция, то есть заливка на хостинг и настройка сайта. Страницы должны перелистоваться, флэш не нужно, делать нужно на Qjuery желательно.Цена за проект?Указывайте почту скину исходники на макет.книга не должна быть на весь экран.При переходе на другой раздел книга перелистывается, закладка исчезает и затем появляется снова, на закладке выделен текущий раздел.
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