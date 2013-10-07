Лендинг пейдж по недвижимости

Надо сделать лендинг по недвижимости, по продаже коттеджа. картинки там, кнопочки всякие красивые, три варианта цены, гарантия, отсчёт времени до конца акции и тд и тп... надо общаться.... мб с этого сайта, мб это лендинг купить и просто его дать Вам доделать http://themeforest.net/item/klix-landing-page/723918?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=SaurabhSharma

надо подумать...