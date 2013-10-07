Лендинг пейдж по недвижимости

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок203 просмотра
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Надо сделать лендинг по недвижимости, по продаже коттеджа. картинки там, кнопочки всякие красивые, три варианта цены, гарантия, отсчёт времени до конца акции и тд и тп... надо общаться.... мб с этого сайта, мб это лендинг купить и просто его дать Вам доделать http://themeforest.net/item/klix-landing-page/723918?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=SaurabhSharma

надо подумать...

10 лет назад
PashaLite
Павел 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
slavik1985
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$50
1 день
Вячеслав всё сделал быстро! Качественно! и Красиво! на самом деле правда) я остался доволен! думаю наше сотрудничество на этом не закончится;)
Отлично поработали, надеюсь еще заказы будут...
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