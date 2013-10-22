Верстка и программирование сайта на Joomla.

Готовый дизайн натянуть на Джумлу, и добавить необходимый функционал в виде галерей и других типовых фенечек.

Проект для программистов с соответствующим опытом это важно, и тех кто случайно не пропадает на неделю другую.

Ваши предложения хочу увидеть следующим образом: вот сайт http://www.marieart.ru вы его смотрите и говорите за сколько бы вы его сделали.

Дизайн скину кандидатам! Пишите цену и сроки! Без них в отказ!