Верстка и программирование сайта на Joomla

HTML-версткаЗавершен11 заявок215 просмотров
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Верстка и программирование сайта на Joomla.

Готовый дизайн натянуть на Джумлу, и добавить необходимый функционал в виде галерей и других типовых фенечек.

Проект для программистов с соответствующим опытом это важно, и тех кто случайно не пропадает на неделю другую.

Ваши предложения хочу увидеть следующим образом: вот сайт http://www.marieart.ru вы его смотрите и говорите за сколько бы вы его сделали.

Дизайн скину кандидатам! Пишите цену и сроки! Без них в отказ!

Joomla
10 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
10 лет назад
$100
1 день
Работа была сделана на отлично!
Отличный заказчик. Четкое задание, мгновенная оплата. Спасибо Дмитрию за предоставленную работу!
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