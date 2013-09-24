Необходимо создать интерактивную карту SVG

$50
HTML-версткаЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Необходимо создать интерактивную карту SVG

При наводке на определенный участок загорается желтым цветом.

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10 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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