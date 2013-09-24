По предоставленному макету и ТЗ необходимо сверстать и настроить LP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интерактивную карту SVG
При наводке на определенный участок загорается желтым цветом.
Так же добавить ссылку
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