Доработки сайта

HTML-версткаЗакрыт8 заявок218 просмотров
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Доброго времени суток.

mdst.su Работает на основе prestashop 1.5

1. Поправить шапку...Подравнять корзину, график работы и телефон с поиском...

2. Выравнить все по левому и правому краю....

3. Удалить нижний черный блок... и сделать там такую же полоску как в шапке сайта...

4. Поправить страницу оформления заказа... чтобы ее увидеть нужно что нить в корзину положить...

5. Все страницы сайта (Типы: Главная, каталог, подкаталог, товар....) должны проходить валидацию.

10 лет назад
atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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