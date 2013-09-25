Сверстать 4 HTML формы

$100
HTML-версткаЗавершен6 заявок217 просмотров
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Необходимо из PSD макета сверстать 4 формы (html+css+js).

Превью форм: https://www.dropbox.com/sh/band26rusav1n03/b2x7Q0XYtU

Верстка требуется кроссбраузерная под IE 8+, FF3+, Chrome, Opera 10

HTML
10 лет назад
garisson
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
evgeniy
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$50
1 день
Евгений отлично справился с заданием. Проект был исполнен в максимально короткие сроки, при этом всё сделано качественно и без ошибок. Спасибо за сотрудничество.
отличный заказчик, Приятно было с ним работать, своевременная оплата
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