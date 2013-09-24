Модификация верстки для включения баннера-фона

Есть текущий рабочий сайт с рабочей версткой, сделанной DIV-ами.

Надо объединить несколько областей для того, чтобы в них с помощью CMS (битрикс) можно вставлять рекламный баннер в виде HTML-кода.

Выделенное красным, сейчас является фоном (слева и справа) и шапкой, а в итоге туда надо размещать рекламный баннер, как сейчас сделано на многих сайтах (как например на gameguru.ru).

Текущую верстку можно просмотреть по адресу на скриншоте.

По высоте левая и правая область не регламентируются, и могут достигать от 150 до 1000 пикселей.

Бордюрчик между шапкой сверху и фоном слева и справа убираем.

В первую очередь будут рассмотрены заявки от тех, кто пишет по делу конкретно про данный проект, а не просто присылает резюме.