Подправить дизайн

Есть текущий рабочий сайт с рабочей версткой, сделанной DIV-ами. Надо объединить несколько областей для того, чтобы в них с помощью CMS (битрикс) можно вставлять рекламный баннер в виде HTML-кода. Выделенное красным, сейчас является фоном (слева и справа) ...
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Надо немного подмарафетить дизайн, кое-что убрать, что-то добавить, думаю работы на пару часов. Необходимо все в комплексе и дизайн и верстка и установка на сайт. Если вы хотите просто сделать макет, то лучше не пишите
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