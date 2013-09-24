Найти глюк верстки/контента/скриптов в IE9

На сайте адаптивная современная верстка и WordPress в роли движка. До недавнего времени все было в порядке, никаких изменений не было, кроме автономной подгрузки заголовков новостей по RSS. Сейчас в IE9 (и в младших IE) полезли глюки (съехало вниз меню и футер, пропали пробелы в заголовках новостей и некоторые стили).

При этом глюки проявляются не на каждой машине с ие9, а как-то выборочно.

Надо выловить сей глюк и сказать, что подкрутить. Линк на сайт высылаю через личные сообщения потенциальным исполнителям.