Верстка и установка на Modx

HTML-версткаЗавершен4 заявки189 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сверстать лэндинг - длинная страница

~ 6 разделов - 6-8 блоков.

- О товаре,

- Акция-счетчик обратного отсчета,

- Гарантии

- Форма заказа (заказ - отправка на эл.почту)

- Доставка

- Блок с видеороликом.

- Пара текстовых блоков с картинками.

С навигации переход на разделы - прокрутка (разделы - якоря).

Установка на Modx.

Редактирование основных разделов/элементов страницы.

От вас:

1. Ссылки на качественные выполненные вами лэндинги

с перечисленным функционалом на Modx.

2. Срок исполнения

3. Цена

С уважением, Ирина.

MODX
10 лет назад
irina-osipova
Ирина 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
79 отзывов(-1)
10 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа. Хорошее качество и скорость работы вполне ) Приятный человек в общении +
Спасибо, рекомендую.
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