Верстка и установка на Modx

Требуется корректная верстка для всех браузеров двух макетов - одного для будущего javascript-попапа (Chat!.psd), второго - для всплывающего браузерного окна (Messenger!.psd - градиентный фон там для красоты, его верстать не нужно).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно сверстать лэндинг - длинная страница
~ 6 разделов - 6-8 блоков.
- О товаре,
- Акция-счетчик обратного отсчета,
- Гарантии
- Форма заказа (заказ - отправка на эл.почту)
- Доставка
- Блок с видеороликом.
- Пара текстовых блоков с картинками.
С навигации переход на разделы - прокрутка (разделы - якоря).
Установка на Modx.
Редактирование основных разделов/элементов страницы.
От вас:
1. Ссылки на качественные выполненные вами лэндинги
с перечисленным функционалом на Modx.
2. Срок исполнения
3. Цена
С уважением, Ирина.
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