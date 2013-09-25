Сделать правку шапки сайта

HTML-версткаЗавершен3 заявки143 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо поправить верстку сайта, вписать фирменную надпись в обозначенное место.

сайт: http://gmi-service.ru/

Все файлы в приложении

10 лет назад
DarkSkyX
Артем 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
10 лет назад
$10
1 день
Александр сделал правки в шапке сайта моментально, объяснил что и где корректировать, если потребуется. Спасибо!
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