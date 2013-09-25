Сделать правку шапки сайта

Есть группа в ВК, необходимо: - сделать меню для 2ух больших категорий 1. шины 2. диски по нажатию на шины/диски переходим к списку брендов, по нажатию на бренд - переходим на уже на страницу бренда на сайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо поправить верстку сайта, вписать фирменную надпись в обозначенное место.
сайт: http://gmi-service.ru/
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