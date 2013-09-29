Верстка дизайна в PSD

$50
HTML-версткаЗавершен21 заявка330 просмотров
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Нужна верстка дизайна в PSD, всплывающая форма по нажатию на кнопку "обратный звонок", валидация формы через javascript, отправка данных из формы на почту. Срок выполнения 24 часа.

10 лет назад
antonzaytsev
Антон 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$35
1 день
Верстка хорошая, но есть недочеты. Есть куда стремиться и делать верстку более продуманной.
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
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