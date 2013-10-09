Выпрямить шаблон

Нужно создать красивую страницу сайта на которой будет размещена информация о видах отходов. Сделать нужно под ключ, начиная от отрисовки или поиска необходимых картинок и заканчивая версткой. Можете выбрать любую технологию (flash или скрипты). Подробности в приложенном ...
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Кривой шаблон, нужно сделать стандартным
сайт artasdeco.ru
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