Стабильный хороший верстальщик попроектно

HTML-версткаЗакрыт6 заявок270 просмотров
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Добрый день. Ищу верстальщика который будет стабильно на связи, которому можно сбрасывать мелкие и крупные задачи время от времени, который не будет подводить по срокам и качеству.

Требования:

- HTML4, 5 (семантическая вёрстка)

- CSS2

- CSS3

- Кроссбраузерность (IE выше 9)

- Javascript - jQuery и другие фреймворки

- Применение адаптивной вёрстки

- Понимать как работает связка backend-frontend

- Умение работать и тонко настраивать WordPress

- Pixel perfect на 95%. Очень важно достигать максимального соответствия самому, а не ждать чтобы указали на 100 недосмотров

Оплата попроектно Webmoney, возможно для каждой более-менее ощутимой задачи создание на веблансере проекта. Связь через скайп, задачи выставляются в Битрикс24. От вас хотелось бы максимально подробную выкладку цен, и описание навыков\опыта.

10 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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