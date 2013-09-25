Стабильный хороший верстальщик попроектно

Добрый день. Ищу верстальщика который будет стабильно на связи, которому можно сбрасывать мелкие и крупные задачи время от времени, который не будет подводить по срокам и качеству.

Требования:

- HTML4, 5 (семантическая вёрстка)

- CSS2

- CSS3

- Кроссбраузерность (IE выше 9)

- Javascript - jQuery и другие фреймворки

- Применение адаптивной вёрстки

- Понимать как работает связка backend-frontend

- Умение работать и тонко настраивать WordPress

- Pixel perfect на 95%. Очень важно достигать максимального соответствия самому, а не ждать чтобы указали на 100 недосмотров

Оплата попроектно Webmoney, возможно для каждой более-менее ощутимой задачи создание на веблансере проекта. Связь через скайп, задачи выставляются в Битрикс24. От вас хотелось бы максимально подробную выкладку цен, и описание навыков\опыта.