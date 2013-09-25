Нужна верстка psd макета на opencart 1.5.4 т.е. установка на движок сайта! Всего 2 страницы главная и 2ая это товар! Нужно расположить навигацию, модули, баннеры, т.е. все стандартные позиции которые есть в opencart! готов предоставить ...
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Необходимо сверстать дизайн проект для сайта
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