Интернет-каталог на 1С-Битрикс

$100
HTML-версткаЗакрыт4 заявки109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн уже нарисован, платформа установлена.

Необходимо сверстать дизайн и настроить вывод контента в виде каталога с фотографиями и свойствами конкретного элемента или группы элементов.

10 лет назад
bfgoodrich
Пошутин 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Стабильный хороший верстальщик попроектно

    Добрый день. Ищу верстальщика который будет стабильно на связи, которому можно сбрасывать мелкие и крупные задачи время от времени, который не будет подводить по срокам и качеству. Требования: - HTML4, 5 (семантическая вёрстка) - CSS2 - CSS3 - Кроссбраузерность (IE ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка psd макета на opencart 1.5.4

    Нужна верстка psd макета на opencart 1.5.4 т.е. установка на движок сайта! Всего 2 страницы главная и 2ая это товар! Нужно расположить навигацию, модули, баннеры, т.е. все стандартные позиции которые есть в opencart! готов предоставить ...

    OpenCart
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка на ModX

    Необходимо сделать верстку и натяжку на ModX. Аккуратное, читабельное оформление кода. ТЗ прикрепила. Кандидату вышлю макеты. Жду предложений по стоимости и срокам.

    MODX
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстальщик со знанием HTML 5

    Для работы над вёрсткой портала, а в дальнейшем и над рядом других проектов требуется опытный верстальщик со знанием HTML 5, CSS 3 и опытом создания адаптивной вёрстки как для промосайтов, так и для порталов. Опыт ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание красочной страницы сайта - презентации

    $120

    Нужно создать красивую страницу сайта на которой будет размещена информация о видах отходов. Сделать нужно под ключ, начиная от отрисовки или поиска необходимых картинок и заканчивая версткой. Можете выбрать любую технологию (flash или скрипты). Подробности в приложенном ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка дизайна в PSD

    $50

    Нужна верстка дизайна в PSD, всплывающая форма по нажатию на кнопку "обратный звонок", валидация формы через javascript, отправка данных из формы на почту. Срок выполнения 24 часа.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад