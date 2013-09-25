Переделать CSS темы в адаптивный CSS

И так! Имеется уже рабочий сайт, но его дизайн (частично) меня не устраивает, поэтому сделали небольшую доработку, вот эту доработку нужно сверстать из Psd в HTML/CSS. Работа там элементарная и думаю, на несколько часов. Далее, если работа ...