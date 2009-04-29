master0827

Илья master0827

 
74 годаИзраиль/Тель-Авив
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
nikolas6749
Николай 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработка приложений на смарти
Рекомендую
Николай сделал работу качественно и в оговоренные сроки ,Готов сотрудничать с ним и дальше очень рекомендую Спасибо
Ответный отзыв
FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Специалист по продвижению сайтов SEO
+
Работу выполнил быстро и качественно . Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв