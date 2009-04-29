master0827

Необходимо выполнить полную адаптивную верстку с ипользованием передовых технологий типа [url=https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6xo346KDKAhVExRQKHSoCDzAQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fangularjs.org%2F&usg=AFQjCNFqlo950zrbVuOv_hTZHgDD2fck9A&sig2=mtbC_7R2TRzDlIQdNOEUNw]AngularJS[/url]
- $1000HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
проект связанный с лечебной физкультурой требуется раскрутить в соц сетяхСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить респонсивную верству с использованием эффектов JS , angular נ и прочих современных технологий знания по LARAVEL приветствуютсяHTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать приложения и и привязка существующих на смарти , знание верстки на дивах , JS , ajax и другие приветствуютсяВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется на постоянной основе специалист по продвижению собственных ресурсов. Опыт работы + портфолио. большинство сайтов не на русском языкеПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Необходимо выполнить адаптивную верстку сайта написанного на PHP и html5, часть работы уже выполненга , нужно продолжить и завершитьHTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
необходимо доработать( или сделать заново ) ридер в html5 на базе turn.js или pdf.js Приложено описание к проектуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
необходимо нарезать дизаин в ПСД на страницы с использованием HTML5 (адаптивная верстка ) каждая страница для 4х резолюций всего 8 страниц HTML. Презентация с указанием внешнего вида страниц по адресу https://docs.google.com/presentation/d/1Glx05xbDRBmkAAoI9Bw0iCnPJd7qM-BO0EY9C8c1fxk/edit?pli=1#slide=id.p Если вы посредник , ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать модуль для магазина продающего электронные книги с возможностью чтения после авторизации в личном кабинете . Нет возможности чтения книг одновременно с 2 х компьюторов Не позволяет скачивание книги или отпечатать ее. Книгм должнв ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Срочно нужныспециалисты по BACKEND для постоянной удаленной работы Требовавания : РНР,WP, LARAVEL , HTML, владение дизайном так же приветствуется . Оплата по договоренности зависит от знаний и возможностей кандидатов .Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен специалист на постоянную дистанционную работу для дизайна и верстки блоками веб страниц (div) знание флэш приветствуютсяДизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем специалистов владеющих Objective-C для разработаки апликаций на iphone проекты на длительный периодМобильные приложения7 заявокЗакрыт14 лет назад
Удаленная работа для программистов с хорошим опытом работы с Wordpress + нарезка шаблонов + привязка дизайновСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Вебдизайнер , владеющий графикой , умеющий рисовать , создавать анимации, в том числе и рисованные, для постоянной удаленной работы , знания HTML, CSS, связаться по ICQ 160939341Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработка апликацийПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать дизаин административной части системы управление контента редактирования страниц , галлерей , каталоги , магазин .и прочее подробности при общении google talk ,skype: master0827 , icq 160939341Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо постоянно разрабатывать и поддерживать апликации под симбиан в соотвествии с техническим заданиемМобильные приложения7 заявокЗакрыт14 лет назад
Срочно нужны Вебмастеры - вебпрограммисты для постоянной работы в оффисе в Рамат гане , а также удаленно Требовавания : smarty , ajax,РНР, JS,CSS , HTML, владение дизайном так же приветствуется . Оплата по ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Срочно нужны Вебмастеры - вебпрограммисты для постоянной удаленной работы Требовавания : smarty , ajax,РНР, JS,CSS , HTML, владение дизайном так же приветствуется . Оплата по договоренности зависит от ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист по созданию мультимедийных презентаций (flash actionscript ) с участием БДВеб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад