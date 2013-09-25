Доработка верстки

HTML-версткаЗакрыт6 заявок191 просмотр
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Здравствуйте!

Нужен профессионал, который исправит недочеты и доработает проект (верстку) в короткие сроки.

НУЖНЫ ТОЛЬКО ПРО.

10 лет назад
RoX951
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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