Коррекция 2-х DLE шаблонов

Здравствуйте.

Есть 2 шаблона DLE. Оба они сделаны под фиксированную ширину 1000px в 3 колонки, стандартный портальный вариант.

Необходимо сделать так, чтобы центральная(контентная) часть была резиновой, ширина же самого шаблона должна варьироваться в пределах 980-1200px. Естественно, нужно, чтобы после выполнения коррекции шаблоны одинаково смотрелись в IE7+, Opera, Chrome и FF.

Для выполнения работы могу предоставить хостинг, где эти два шаблона установлены или отправлю их вам в виде архива. Первый вариант для меня предпочтительнее.

Работу необходимо выполнить в течение двух дней. Предложения скрыты, в ЛС, пожалуйста, первыми не пишите.