Корректировка дизайна

HTML-версткаЗакрыт2 заявки105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайту требуется частичное обновление текущих страниц -обновляются элементы дизайна и контента. Заказ срочный и разовый - необходимо сдать объем за одну сессию. В отклике СРАЗУ укажите ваши контакты и опыт работы. Обязательное условие - пол дня полностью свободного времени, без отвлечения. Тз предоставляется - СТРОГО на выше указанных условиях.

10 лет назад
checkyour
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Исправить верстку для мобильных устройств

    $500

    Сайт - http://rulty.com/ . Без изменений Desktop-версии, поправить отображение на моbбльных устройствах. Составлено подробное ТЗ (в приложениях). При хорошей работе - долгосрочное сотрудничество. Оплата сразу после завершения каждого из этапов.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доверстать промо страницу

    Здравствуйте. Необходимо сделать активные кнопки на промо странице. Заказать звонок. Получить консультацию. Добавить счетчик акции.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен верстальщик с небольшым опытом в пхп

    Нужен помощник-верстальщик не ниже среднего уровня для верстки несложных одностраничников (лендингов) как с нуля, так и для их правок (обычно для наполнения контентом). Работа есть почти всегда, потому нужно быть готовым в любой момент приступить к ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка верстки

    Здравствуйте! Нужен профессионал, который исправит недочеты и доработает проект (верстку) в короткие сроки. НУЖНЫ ТОЛЬКО ПРО.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер-верстальник

    $1000

    Требования: Отличные знания HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Photoshop, JQuery Будет плюсом: знание PHP Обязанности: - верстка макетов сайтов HTML/CSS, кроссбраузерный код; - верстка мобильной версии сайта; - работы много, работать нужно быстро, при этом соблюдая качество.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать PSD макет лендинга

    $50

    Нужно сверстать и куда-то установить макет лендинга, хочется отслеживать статистику заказов, заходов и прочее, как предлагают на многих сайтах. Скорее всего надо будет адаптировать его на какой-то движок, но я еще сам не знаю на ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка эллементарного макета

    И так! Имеется уже рабочий сайт, но его дизайн (частично) меня не устраивает, поэтому сделали небольшую доработку, вот эту доработку нужно сверстать из Psd в HTML/CSS. Работа там элементарная и думаю, на несколько часов. Далее, если работа ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интернет-каталог на 1С-Битрикс

    $100

    Дизайн уже нарисован, платформа установлена. Необходимо сверстать дизайн и настроить вывод контента в виде каталога с фотографиями и свойствами конкретного элемента или группы элементов.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад