Нужен верстальщик с небольшым опытом в пхп

Нужен помощник-верстальщик не ниже среднего уровня для верстки несложных одностраничников (лендингов) как с нуля, так и для их правок (обычно для наполнения контентом).

Работа есть почти всегда, потому нужно быть готовым в любой момент приступить к работе, даже ночью (например в 22:00 дали задание и на утро надо сделать).

Вся работа будет оплачена. Иногда надо дождаться полной сдачи проекта, чтобы получить оплату.

Нужно

- хорошо (!) знать Jquery (уметь поставить слайдер, карусель, таймер, поп-ап для картинок или форм...).

- основы пхп+ajax

- основы Фотошопа (суто для верстки)

- указывать точные сроки на выполнение ТЗ

- указывать заранее, если будете заняты или куда-то надо отойти.

- вовремя выходить на связь и быстро отвечать на письма (или в скайпе)

Если будут трудности, то не волнуйтесь - есть кому помочь, главное чтобы была охота работать, быстро работать.