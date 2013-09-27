Требуется сверстать 5 страниц из PSD

Здравствуйте! Нужен профессионал, который исправит недочеты и доработает проект (верстку) в короткие сроки. НУЖНЫ ТОЛЬКО ПРО.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна грамотная верстка. Срок 2-3 дня. Пожалуйста, оставляйте портфолио и контакты ICQ.
- Похожие заказы
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требования: Отличные знания HTML 5, CSS 3, JavaScript, jQuery, Photoshop, JQuery Будет плюсом: знание PHP Обязанности: - верстка макетов сайтов HTML/CSS, кроссбраузерный код; - верстка мобильной версии сайта; - работы много, работать нужно быстро, при этом соблюдая качество.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сверстать и куда-то установить макет лендинга, хочется отслеживать статистику заказов, заходов и прочее, как предлагают на многих сайтах. Скорее всего надо будет адаптировать его на какой-то движок, но я еще сам не знаю на ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть такая тема WordPress: http://music1.netlabs.co.za/ Необходимо сделать данный CSS адаптивным (responsive/fluid design).HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
И так! Имеется уже рабочий сайт, но его дизайн (частично) меня не устраивает, поэтому сделали небольшую доработку, вот эту доработку нужно сверстать из Psd в HTML/CSS. Работа там элементарная и думаю, на несколько часов. Далее, если работа ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Дизайн уже нарисован, платформа установлена. Необходимо сверстать дизайн и настроить вывод контента в виде каталога с фотографиями и свойствами конкретного элемента или группы элементов.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Ищу верстальщика который будет стабильно на связи, которому можно сбрасывать мелкие и крупные задачи время от времени, который не будет подводить по срокам и качеству. Требования: - HTML4, 5 (семантическая вёрстка) - CSS2 - CSS3 - Кроссбраузерность (IE ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $220
Необходимо сверстать дизайн проект для сайтаHTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна верстка psd макета на opencart 1.5.4 т.е. установка на движок сайта! Всего 2 страницы главная и 2ая это товар! Нужно расположить навигацию, модули, баннеры, т.е. все стандартные позиции которые есть в opencart! готов предоставить ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $315
Нужен дизайн на сайт с Shop Script 5, есть самодельный PSD исходник, верстать от 7-10 страниц. Оплата в районе 10 тыс. руб.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад