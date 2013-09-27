Программист для верстки и программирования на сайт

$7500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Компания Fxoffice ищет людей для верстки и программирования на следующие виды продуктов – wordpress, drupal, joomla, opencart и т.д.

На сегодняшний день имеем более 10 шаблонов.

Если тебя интересует пассивный доход, то добро пожаловать к нам в команду.

Требования

Кроссбраузерная верстка (IE8+)

Адаптивность под все устройства

Верстка под дисплеи Retina

Верстка на основе бутстрапа

Запрещено использовать платные плагины для коммерческого использования

Подключенные скрипты – твитер, фликр и т.д.

Рабочая контакт форма, табы, аккордеон

Знание английского языка

Создание документации по шаблону

Техническая поддержка пользователей

Для Wordpress:

Соответствие WordPress Theme Submission Requirements

Page builder собственной разработки

Большая просьба читать текст выше и отвечать с ссылками на ваши работы.

10 лет назад
sfilmak
Иван 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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