Программирование портала

$2500
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок146 просмотров
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Требуется программирование сложного портала на Yii.

Дизайн и ТЗ предоставим.

Все детали выбранному исполнителю.

Поэтапная оплата работы по мере выполнения.

Бюджет 75 000 рублей.

10 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад