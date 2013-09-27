Незначительные доработки и исправление ошибки

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
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1 Исправить ошибку с фильтром:

при заходе на эту страницу http://....................... , и нажимаем фильтр то попадаем на эту страницу

http://...................../404.php

или же если сначала на при заходе на эту страницу http://.........................

нажимаем фильтр а потом внизу на цифру 2 чтобы перейти на вторую страницу

появляется такая же ошибка.

2 Сделать так чтобы таблица с параметрами создавалась в процессе создания нового

товара и чтобы была возможность изменения параметров всей таблицы (пример таблицы есть).

И добавить возможность создать таблицу в уже созданном товаре если это будет разумней пересоздания страницы с товаром

3 Сделать чтобы товар в слайдер "акции" добавлялся путем выбора из существующих товаров, а не созданием новых. Сейчас содзана отдельная группа товаров в каталоге, в ней создаються товары в группу акция.

10 лет назад
d109652
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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