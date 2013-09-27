Скрипт баннеров на главной странице

Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Используется Zend Framework. Предполагается использование jQuery. Авторизация делается через openid, т.е. собственно проверку логина-пароля при доступе на сайт производит сервер Гугла. Сайт по команде загружает из Гугл докс полный ...
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Добрый день!
Есть сайт www.butik.ru необходимо написать такой же скрипт как у них на главной странице по смене Баннеров (реклама одежды) на моем сайте www.vipguest.ru
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