Скрипт баннеров на главной странице

Коллеги, привет! На сайте большая нагрузка, хотя посещений не много. Видимо не оптимизирован SQL. Нужно разобраться в причине повышенной нагрузки (память около 192 МБ оперативки по данным хостера), и устранить причину нагрузки. Прошу указать цену и срок в ...