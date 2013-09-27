Скрипт баннеров на главной странице

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Добрый день!

Есть сайт www.butik.ru необходимо написать такой же скрипт как у них на главной странице по смене Баннеров (реклама одежды) на моем сайте www.vipguest.ru

10 лет назад
alexcs
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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