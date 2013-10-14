Уменьшение нагрузки на сайт

Веб-программированиеЗавершен5 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Коллеги, привет!

На сайте большая нагрузка, хотя посещений не много. Видимо не оптимизирован SQL.

Нужно разобраться в причине повышенной нагрузки (память около 192 МБ оперативки по данным хостера), и устранить причину нагрузки.

Прошу указать цену и срок в проекте. Сайт скину в личку по запросу.

Добавил скрин по нагрузке с сайта хостера

10 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
10 лет назад
$70
7 дней
Сергей - специалист большого класса. Все проанализировал, даже на свой хостинг брал для диагностики. Сотрудничеством доволен. Спасибо, Сергей.
Все отлично, оплата моментально! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработка существующего mysql+php сайта

    $1000

    Имеется сайт на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Используется Zend Framework. Предполагается использование jQuery. Авторизация делается через openid, т.е. собственно проверку логина-пароля при доступе на сайт производит сервер Гугла. Сайт по команде загружает из Гугл докс полный ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Web-программист (php, MySQL, Javascript).

    $800

    Приглашаем Web-программистов (php, MySQL, Javascript). Хорошее знание PHP, MySQL, JavaScript. Использование фреймворков НЕ приветствуется. Режим работы: полная занятость (8 часов в день, 5 дней в неделю). Заработная плата: от 800 USD/мес.

    PHPJavascriptMySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать парсер сайта и спарсить данные

    $100

    Есть сайт http://www.spr.ru/ Что нужно Парсить: 1.Все организации которые относятся к Московскому округу и Москве http://www.spr.ru/all/ 2.C раздела Новости нужно спарсить все новости http://www.spr.ru/novosti/ 3.C раздела Читальный зал, спарсить информацию http://www.spr.ru/biblioteka/

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипты автокликера под траффик.

    $500

    Необходимо написать систему, которая используя живых посетителей сайтов, будет накликивать PPC партнерки... Для тех кто работал с PPC партнерками. Оставляйте контакты в ПМ. Новичкам не стучать.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать добавление в корзину.

    Сайт http://iparts.ee/parts/search/CT637/ae Товар добавляется в корзину методом post. Нужно сделать иначе т.к.в браузерах Chrome,Mozzila если после добавления товара в корзину перейти на любую другую страницу а потом нажать в браузере Back добавленный ранее товар снова добавляется ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • PHP-программист.

    $1500

    Требования: Готовность проекта 97% (Партнёрская программа). Требуется в короткие сроки при помощи технический заданий и проверкой кода - разобраться с системой, дописать и запустить проект. Затем только контролировать его работоспособность и устранение неполадок – при ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работы по Drupal (php, js, css)

    Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин. Нужно натянуть и сделать нужный функционал. Что-то придется дописать, что-то из готовых модулей и их доработки. Небольшие правки по css/html. Пока два региона, то есть два ...

    PHPCSSDrupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад