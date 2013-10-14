Уменьшение нагрузки на сайт

Коллеги, привет!

На сайте большая нагрузка, хотя посещений не много. Видимо не оптимизирован SQL.

Нужно разобраться в причине повышенной нагрузки (память около 192 МБ оперативки по данным хостера), и устранить причину нагрузки.

Прошу указать цену и срок в проекте. Сайт скину в личку по запросу.

Добавил скрин по нагрузке с сайта хостера