Нужен специалист, имеющий опыт по созданию, оформлению и оптимизации ИМ на Open Cart, разбирающийся в требованиях по юзабилити к интернет-магазину. Желательно и умение делать хорошие одностраничники и страницы в соцсетях. Это – уже ...
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Требования: Готовность проекта 97% (Партнёрская программа). Требуется в короткие сроки при помощи технический заданий и проверкой кода - разобраться с системой, дописать и запустить проект. Затем только контролировать его работоспособность и устранение неполадок – при их наличии.
PHP программист Требования: Большой опыт программирования PHP5, ООП, знание MySQL5, умение оптимизировать тяжёлые запросы, HTML, CSS, AJAX, JavaScript. Опыт использования шаблонизатора Smarty. Удаленная работа на полную занятость с перспективами роста и увеличением з.п.. более 2000$
Условия работы: Разобраться в уже написанном коде - PHP5, доделать мелкие задачи, следить за работоспособностью проекта. P.S. Проживание в Беларуси – обязательно! Испытательный срок 1-2 месяца.
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