Требования: Готовность проекта 97% (Партнёрская программа). Требуется в короткие сроки при помощи технический заданий и проверкой кода - разобраться с системой, дописать и запустить проект. Затем только контролировать его работоспособность и устранение неполадок – при их наличии.

PHP программист Требования: Большой опыт программирования PHP5, ООП, знание MySQL5, умение оптимизировать тяжёлые запросы, HTML, CSS, AJAX, JavaScript. Опыт использования шаблонизатора Smarty. Удаленная работа на полную занятость с перспективами роста и увеличением з.п.. более 2000$

Условия работы: Разобраться в уже написанном коде - PHP5, доделать мелкие задачи, следить за работоспособностью проекта. P.S. Проживание в Беларуси – обязательно! Испытательный срок 1-2 месяца.