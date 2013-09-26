Необходимо написать плагин реферальной системы регистрации пользователей для Shop-script 5.

Это похоже на систему сетевого маркетинга. Пользователь регистрируется с указанием или по ссылке уже существующего пользователя, при этом при покупке товаров пригласившему начисляется вознаграждение.

Обязательное условие: исполнитель написал не один плагин для Shop-script 5.