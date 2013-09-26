Рассмотрим кандидатов на должность "PHP программист". Требования: - опыт работы от 2-х лет по профилю; - опыт работы с 1С-Битрикс (API); - знание PHP, CSS, (ООП, MVC), MySQL, HTML, Javascript; - желательно jQuery, Ajax. Обязанности: - техническая поддержка текущих проектов; - разработка ...
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Необходимо написать плагин реферальной системы регистрации пользователей для Shop-script 5.
Это похоже на систему сетевого маркетинга. Пользователь регистрируется с указанием или по ссылке уже существующего пользователя, при этом при покупке товаров пригласившему начисляется вознаграждение.
Обязательное условие: исполнитель написал не один плагин для Shop-script 5.
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