Верстка и программинг на css 3

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок206 просмотров
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Необходима верстка и программирование сайта, главная страница которой будет содержать меню подобного вида http://clip2net.com/s/5Ppjie (т.е как в восьмерке), каждый из пунктов которого будет анимирован, некоторые с выпадающими списками. Не flash, а разработка на css 3. Ваши предложения по времени разработки и ценник

CSS
10 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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