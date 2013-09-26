Верстка и программинг на css 3

Необходима верстка и программирование сайта, главная страница которой будет содержать меню подобного вида http://clip2net.com/s/5Ppjie (т.е как в восьмерке), каждый из пунктов которого будет анимирован, некоторые с выпадающими списками. Не flash, а разработка на css 3. Ваши предложения по времени разработки и ценник