Требуется написать HYIP скрипт

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Нужен спец., написания скрипта хайп, типа такого который используются на сайте after90days.org к примеру скрипт - HYIP Manager Pro Script, жду предложение оп срокам и цене, писать в личку!

10 лет назад
nox86
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад