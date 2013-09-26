Настройка на сайте компонента OpenCart в Joomla

Нужно настроить установленный на сайте, рабочий Mijoshop - компонент магазина OpenCart в Joomla 2.5:

- доустановить из архивов все доп. плагины, шаблоны, модули, Tools из комплекта разработчика

дать консультацию:

- оценка путей его интеграции с компонентом биллинга и внешней партнёрской программой

с помощью в составлении ТЗ на нужные доработки, расширения.

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доп. задачи на основе итогов этого (будут отдельные задания, по согласованию, далее):

- притирка-настройка разных модулей OpenCart в его интеграцию с Joomla через компонент MijoShop

(обычно - там надо пути правильно прописать, т.к. установка не в корень, а в компонент Joomla)

- доработка расширений и шаблона Joomla под задачи с MijoShop

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Сейчас компонент установлен на чистом тестовом сайте Joomla 2.5.

С доступом в админку, и/или консультации, по аське-скайпу: подсказать, что-где-как настроить для нужных задач.

- есть ТЗ на доработки(программирование) новых модулей и расширений для OpenCart и Joomla (по доп. заказам)

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Все доп. доработки и настройки др. расширений(компонентов, модулей, шаблона, скриптов) - по доп. заказам, обсуждается