Настройка на сайте компонента OpenCart в Joomla

Сайт по добавлению книг, ккниги добавляются через админку и разбиваются по главам, обозначение главы тэг Н1, хочу добавить возможность добавление книг без тэгов Н1, чтоб книга или любой файл добавлялись просто с разбивкой на равные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить установленный на сайте, рабочий Mijoshop - компонент магазина OpenCart в Joomla 2.5:
- доустановить из архивов все доп. плагины, шаблоны, модули, Tools из комплекта разработчика
дать консультацию:
- оценка путей его интеграции с компонентом биллинга и внешней партнёрской программой
с помощью в составлении ТЗ на нужные доработки, расширения.
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доп. задачи на основе итогов этого (будут отдельные задания, по согласованию, далее):
- притирка-настройка разных модулей OpenCart в его интеграцию с Joomla через компонент MijoShop
(обычно - там надо пути правильно прописать, т.к. установка не в корень, а в компонент Joomla)
- доработка расширений и шаблона Joomla под задачи с MijoShop
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Сейчас компонент установлен на чистом тестовом сайте Joomla 2.5.
С доступом в админку, и/или консультации, по аське-скайпу: подсказать, что-где-как настроить для нужных задач.
- есть ТЗ на доработки(программирование) новых модулей и расширений для OpenCart и Joomla (по доп. заказам)
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Все доп. доработки и настройки др. расширений(компонентов, модулей, шаблона, скриптов) - по доп. заказам, обсуждается
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