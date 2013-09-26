1. MS Sql, работа и понимание memory cache баз данных, 2. Умение составить верстку из уже существующих стилей. 3. Опыт администрирования серверов. 4. Оперативное исправление ошибок, допущенных самим же. 5. Навык проектирования и понимания процесса развития с увеличением нагрузки ...
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Требуется веб-программист с опытом работы с форумами на платформе phpbb 3.0
Основная работа - доработка форума, написание скриптов и модулей.
З/П - от 15 до 30 тыс. руб.
Занятость - минимум половина рабочего дня по будням. Максимум - полный рабочий день.
Требования:
- Опыт работы не менее 2 лет.
- Оперативное и качественное исполнение заявок.
- Адекватность.
- Ответственность.
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