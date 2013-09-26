Веб-программист с опытом работы с форумами

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется веб-программист с опытом работы с форумами на платформе phpbb 3.0

Основная работа - доработка форума, написание скриптов и модулей.

З/П - от 15 до 30 тыс. руб.

Занятость - минимум половина рабочего дня по будням. Максимум - полный рабочий день.

Требования:

- Опыт работы не менее 2 лет.

- Оперативное и качественное исполнение заявок.

- Адекватность.

- Ответственность.

10 лет назад
iormun
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист .NET

    $2500

    1. MS Sql, работа и понимание memory cache баз данных, 2. Умение составить верстку из уже существующих стилей. 3. Опыт администрирования серверов. 4. Оперативное исправление ошибок, допущенных самим же. 5. Навык проектирования и понимания процесса развития с увеличением нагрузки ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать каталог "Недобросовестных игроков"

    $100

    Система что то на подобии черного списка пользователей, только черный список игроков. Сервис с регистрацией/входом (авторизацией), т.е. что бы пользователь смог зарегистрироваться и добавить жертву (естественно с доказательствами скриншоты и т.д.) в каталог (черный список) сам ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать VB Script функцию для API JSON с Etsy.com

    $50

    На англ.: VB Function read and parse Json from etsy.com API Call Тех. Задание: Дополнить существующую функцию VB Function ( смотрите ниже) , которая получает при вызове номер лота, по номеру лота выполняет запрос: https://openapi.etsy.com/v2/listings/12345672?&amp;api_key=ХХХХ API Key пришлем. в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Cделать поле для вставки flash изображения opencar

    Есть сайт luxprof.ru (cms - opencart Version 1.5.2.1) 1.Необходимо сделать поле для вставки flash изображения на каждой странице товара определенного поставщика (товаров около 470) (http://www.luxprof.ru/svetilniki/lp-31162-pattern) Изображение должно быть такого рода -Скидка 10% при заказе данного ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт по аналогии с имеющимся

    Есть сайт - чехлы-для-авто.рф. Есть исходники. Надо: 1. Сделать аналогичный сайт, удалив часть из середины. 2. Доработать форму заявки 3. Заметить фоновую картинку в двух местах. 4. Тексты поставить другие. 5. Залить на хостинг и прикрепить домен. Сделать надо в течение ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка Windows VPS

    Нужен специалист который поможет настроить нормально VPS сервер. Перенес скрипт с обычного хостинга на Windows 2008 Server R2. Он криво работает ошибки выдает различные. Проблема в настроить IIS, php. Задача найти в чем проблема и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад