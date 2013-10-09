Почистить сайт от вредноносного По

Ищу адекватного человека, знающего php и Joomla, есть несколько задач, правки по virtuemart 2, например вывести картинки товара в модуле корзины, вывести цену, поправить по мелочи, до этого делал очень хороший специалист, но его нет ...
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В файле Htaccess постоянно прописывается редирект на сторонний сайт, при удалении файла и загрузки нового, через сутки проблема повторяется.Нужно найти автомат и убрать с сайта.
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