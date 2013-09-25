Joomla, написать 10 плагинов вставки кода в статью

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Необходимо написать 10 и более плагинов под Joomla 2.5, которые будут вставлять различный код (вставки кода видео, ссылки на файл для скачки и т.п.), в материал и в любом месте, где будет выводится визуальный текстовый редактор.

Стандартная работа плагина:

Выводим кнопку под визуальным редактором.

- Нажимаем на кнопку > Всплывает дополнительное окно > Выбираем там некоторые параметры (галочки и "выбор одного из") > Нажимаем применить в дополнительном окне и у нас вставляется код туда, где был ранее установлен курсор.

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УСЛОВИЯ:

1. Оплата оперативно, по факту. Работу можете выполнять на своем сервере.

2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы, можно указать стоимость за 1 плагин (примерно).

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.

Joomla
10 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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