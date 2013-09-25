Создать приложение для ios

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки76 просмотров
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Добрый день!

Нужно создать небольшое приложения для iphone и ipad (интернет магазин technosky.com.ua), но не весь магазин а только три раздела

iOSПриложение для iOS
10 лет назад
yshans
Юрий 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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