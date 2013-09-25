Доработки сайта

Требуется программист на wordpress для выполнения небольшой работы по недавно купленному сайту на wordpress.Так как мне единственно удобно,если общение происходит через ISQ,то ваше более-менее стабильное нахождение в аське НЕОБХОДИМО.Также имеется много других сайтов,по которым периодически требуется выполнять какую-то работу.

Умение разбираться в самописных CMS для сайтов,написанных на php будет плюсом.При отклике обязательно указывайте свой ISQ

Оплата WMR поэтапная,то есть оплачиваю кусок работы-получаю сделанную работу и.т.д.