Есть полностью спарсеный сайт.

Страницы на спарсеном сайте не открываются, т.к. открытие страниц сделано на ajax.

Нужно посмотреть как это сделано на рабочем сайте и сделать это на спарсеной версии.

Написать ajax скрипт, который будет отдавать страницы без перезагрузки.