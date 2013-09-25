Написать ajax скрипт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок112 просмотров
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Есть полностью спарсеный сайт.

Страницы на спарсеном сайте не открываются, т.к. открытие страниц сделано на ajax.

Нужно посмотреть как это сделано на рабочем сайте и сделать это на спарсеной версии.

Написать ajax скрипт, который будет отдавать страницы без перезагрузки.

Ajax
10 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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