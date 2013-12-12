Изменение шаблона писем Joomla Virtuemart 2.0

Веб-программированиеЗавершен2 заявки88 просмотров
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Необходимо изменить шаблоны писем для заказчика и администратора. Убрать все лишнее и сделать согласно разметке в прикрепленных файлах.

Описание письма клиенту находиться в файле ПисьмоКлиенту.png

Пример внешнего виду в файле Пример.png

Структура письма администратору находится в файле администратору.xls

Для администратора можно не отправлять лого и прочую информацию о магазине. Достаточно вывести те поля, которые находятся в файле с описанием. Внешний вид письма можно позаимствовать у клиента. Сохранив шрифты, фон и отсутпы.

JoomlaVirtuemart
10 лет назад
GlowMan
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
AliasX
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и оперативно. Небольшие недочеты устранены без каких-либо трудностей в общении.
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