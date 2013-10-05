Интерактивная карта SVG (Canvas)

Здравствуйте. Нужно сделать интерактивную карту для вставки на сайт. Суть карты - карта мира и на ней серыми линиями обозначены три маршрута. Нужно чтобы при загрузке страницы линии скажем мигнули...чтобы пользователь видел, что они интерактивны и опять стали серыми. При наведении на линию нужно чтобы она меняла свой цвет, и при клике на линию чтобы можно было повесить событие для открытия попап-окна. Карту по запросу отправлю в личку. Сделать нужно до завтра. В заявке указывайте стоимость.