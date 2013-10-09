Перезаливка mp3 файлов на сервер

Требуется специалист для разработки модуля для DNN на ASP.NET. Проект достаточно интересует, и не совсем простой. Подробнее в техническом задании, что во вложенные. В ней больше подробно раскрыто конечный формат, как должен выглядеть модуль. Исполнителем станет человек, предложу оптимальный ...
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Необходимо перезалить mp3 файлы на сервер, тк есть множество новостей на сайте с битыми ссылками.
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