Перезаливка mp3 файлов на сервер

Требуется специалист для разработки модуля для DNN на ASP.NET. Проект достаточно интересует, и не совсем простой. Подробнее в техническом задании, что во вложенные. В ней больше подробно раскрыто конечный формат, как должен выглядеть модуль. Исполнителем станет человек, предложу оптимальный ...