Покер Рум. Flash AS3-фронтенд. Стол

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки117 просмотров
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Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры.

Проекту требуется специалист (группа специалистов) для разработки FLASH (AS3) Фронтенда для Веб-клиента Покер-рума. Только Игра за столом.

Работа ТОЛЬКО над визуализацией расчетов сервера. В работе надо будет предусмотреть возможность несложной кастомизации фронтенда (с вашим же дальнейшим участием сменить дизайн, звуки и т.п. - все эти моменты отображены в ТЗ)

Подробное ТЗ, Дизайн, API для взаимодействия с сервер-сайдом, сам сервер-сайд - будет предоставлено

Анимация фронтенда предполагается незначительная (минимум эффектов)

Опыт создания аналогичных приложений или как минимум игры в покер - приветствуется.

Бюджет и сроки обсуждаются индивидуально.

10 лет назад
BryanNN
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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