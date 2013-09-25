Покер Рум. Flash AS3-фронтенд. Стол

Здравствуйте, Уважаемые Фрилансеры.

Проекту требуется специалист (группа специалистов) для разработки FLASH (AS3) Фронтенда для Веб-клиента Покер-рума. Только Игра за столом.

Работа ТОЛЬКО над визуализацией расчетов сервера. В работе надо будет предусмотреть возможность несложной кастомизации фронтенда (с вашим же дальнейшим участием сменить дизайн, звуки и т.п. - все эти моменты отображены в ТЗ)

Подробное ТЗ, Дизайн, API для взаимодействия с сервер-сайдом, сам сервер-сайд - будет предоставлено

Анимация фронтенда предполагается незначительная (минимум эффектов)

Опыт создания аналогичных приложений или как минимум игры в покер - приветствуется.

Бюджет и сроки обсуждаются индивидуально.