Разработка модуля DNN

$300
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Требуется специалист для разработки модуля для DNN на ASP.NET.

Проект достаточно интересует, и не совсем простой.

Подробнее в техническом задании, что во вложенные.

В ней больше подробно раскрыто конечный формат, как должен выглядеть модуль.

Исполнителем станет человек, предложу оптимальный срок реализации и цену.

10 лет назад
harperr
Клио 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад