Разработка модуля DNN

Требуется специалист для разработки модуля для DNN на ASP.NET.

Проект достаточно интересует, и не совсем простой.

Подробнее в техническом задании, что во вложенные.

В ней больше подробно раскрыто конечный формат, как должен выглядеть модуль.

Исполнителем станет человек, предложу оптимальный срок реализации и цену.