Добавление элементов в слайдер - JS

$5
Веб-программированиеЗакрытнет заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключить HTML Encoder

http://codecanyon.net/item/html-encrypt/136945

(имеется в наличии)

Задание не сложное. Дам более подробную информацию.

Все файлы в аттачменте.

Оплата по факту выполненной работы. (Paypal, Moneybookers, Western Union).

Другой возможности по оплате у меня нет.

10 лет назад
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Надо сделать форму обратной связи

    $10

    Здравствуйте. Надо написать скрипт формы обратной связи. Требования: 1) Сохранять данные которые ввел человек в текстовый файл на хостинге в формате --- логин:пароль:ip адрес --- 2) Не сохранять дубли, т.е. если человек ввел 2-а раза один и тот же логин ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправление ошибки в WebAsyst.

    При доработке функции движка допущена ошибка. Ошибка в том, что иногда при добавлении в заказ товара вручную через админку, товар добавляется без имени. Предоставим исходники, доступ к движку. Готовы рассмотреть цены претендентов.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Плагин для парсера объявлений

    Требуется создать плагин для wordpress, который будет парсить с m.avito.ru объявления по аренде недвижимости с полями: телефон, текст, цена, район, и т.д. с обходом бана. Нужны: срок и стоимость.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • АБ тестинг

    $50

    Необходимо написать скрипт, который будет распараллеивать весь входящий трафик на 2 (3/4/5/6) сайта (-ов) в равном соотношении.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новый раздел для сайта Drupal

    $500

    Добрый день. Нужно к существующему сайту (http://parkrublevo.softintergroup.ru/) прикрутить новый раздел. ТЗ в аттаче. Система Drupal 7. По мимо ТЗ: - Выбор корпуса - термин таксономии - Будет два вида зданий 4 и 8 этажей. Пример ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен движок, платформа партнерских продаж

    Нужен движок, платформа партнерских продаж для интеграции на сайт. Рассмотрю как готовые варианты, так и возможность написания с "0" по совместно разработанному ТЗ. Краткое описание. Есть реальный, не цифровой продукт который по замыслу можно продвигать через партнерки, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать и настроить магазин на самописном движке

    Добрый день! Необходимо доделать сайт (интернет магазин) и настроить неработающие модули. Движок самописный. Сам сайт и что нужно сделать вышлю на почту. Стоимость, соответственно, обговорим в процессе диалога. Ничего сложного в проекте нет, на данный ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка и программирование сайта

    $500

    Скриншоты дизайна интернет-магазина в прикреплённых файлах. Дизайн в .psd готов. функционал самый классический, особо никаких сложностей. Разработка на wordpress, drupal, joomla или magento. ждём предложения

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад